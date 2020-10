OM, Real Madrid : Villas-Boas tente un coup à la Zidane pour se relever de l'Olympiakos (0-1)

Face à l'adversaire supposé le plus faible de son groupe de Ligue des champions, l'OM a loupé son entrée en matière face à l'Olympiakos, ce mercredi soir (0-1). Plus encore que le résultat, c'est la manière avec le manque d'envie affiché par les Phocéens qui a surpris bon nombre d'observateurs.

Néanmoins, après la rencontre, André Villas-Boas a refusé d'enterrer les siens. Le coach portugais, au contraire, a choisi de défendre ses joueurs en se plaçant en premier responsable de la contre-performance phocéenne.

AVB s'estime responsable, tout comme Zidane

« Vous savez, ce n’est pas la peine de poser ces questions avec moi, je les protège. S’ils ne sont pas capables d’être au top niveau, c’est moi le responsable, c’est à moi de les ramener au niveau Ligue des champions », a lâché AVB devant la presse.

Une position qui n'est pas sans rappeler celle d'un certain Zinédine Zidane. Le coach du Real Madrid, quelques heures plus tôt, a utilisé le même ressort pour tenter d'évacuer le résultat décevant des Madrilènes face au Shaktar Donetsk (défaite 2-3). Reste à savoir si la méthodes permettra aux joueurs de l'OM et du Real de retrouver la confiance pour les prochaines échéances...