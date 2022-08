OM – Reims : après les sifflets, Igor Tudor envoie un message aux supporters

Du côté des joueurs, on a aussi commenté cette première en Ligue 1 sous Igor Tudor. Jonathan Clauss a reconnu sur Prime que l'intransigeance de l'ancien joueur de la Juventus avait créé un sentiment de révolte sur le terrain :

« En première mi-temps le rythme était hyper élevé, parfois on voulait calmer mais le coach nous chauffait à pousser encore plus. C’est ce qu’il veut, on sait ce qu’on doit bosser, on continue à bosser tous les jours et ce soir ça a payé. C’est beaucoup de pressing, c’est très athlétique. J’ai connu ça les deux années passées mais c’est encore un cran au-dessus physiquement. Il ne nous laisse rien passer, il ne nous lâche pas à l’entraînement. On travaille énormément, les séances sont longues, elles sont dures. On veut aller vite vers l’avant, aller chercher l’adversaire loin chez eux, ça demande beaucoup d’efforts mais on continue à progresser physiquement ».