Au micro de Prime Vidéo, Marcelino s'est dit « satisfait » de l'équipe new look (Mughe et Vitinha titulaires notamment) alignée en prévision de l'échéance européenne et qui a su dominer une belle équipe de Reims : « Le comportement a été positif. On a gagné aussi. On est en construction. Et c’est mieux de construire quand on gagne ».

« J'ai vu des comportements positifs »

Pour autant, le technicien espagnol l'a reconnu : ce fut loin d'être parfait, l'OM ayant encore cédé la possession à l'adversaire comme à Athènes mercredi : « Reims est un rival important, il nous a mis en difficulté, mais j’aurais aimé qu’on ait plus d’occasions. On a manqué de contrôle, mais ça a été mieux en deuxième ».

Marcelino a validé son turn-over : « Je suis satisfait. J'ai vu des comportements positifs. On dépend aussi des joueurs qu’on a. On peut changer, mais c’est difficile de trouver les automatismes. On doit s’améliorer, notamment derrière, y a du chemin à faire encore. Mais je suis satisfait de l’attitude et du résultat ».

En conférence de presse, Marcelino a également appuyé sur la solide prestation de Vitinha, buteur : « Je crois que Vitinha a fait un très bon match. Avec et sans ballon. Il a marqué. Il faut qu'il prenne confiance en lui, qu'il croit dans le fait qu'il puisse être titulaire, prendre beaucoup de minutes. C'est un jeune arrivé au mercato d'hiver ».

?￯ᄌマ Marcelino : "J'aurais aimé créer plus d'occasions de jeu."



? Le coach de l'@OM_Officiel revient sur son premier match en @Ligue1UberEats !#OMSDR pic.twitter.com/CIp08uzGRC — Prime Video Sport France (@PVSportFR) August 12, 2023

