Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Mercredi, la belle série de six succès consécutifs de l'OM a pris fin sur la pelouse du Stade Rennais (1-2). Les hommes d'André Villas-Boas, frustrés du scénario de la rencontre au Roazhon Park, tenteront de prendre leur revanche face à Reims. Relancé par sa victoire en six minutes à Delaune face au FC Nantes (3-2), le Stade de Reims de David Guion réussit souvent bien au Vélodrome et aura à coeur de se donner un peu d'air après une première partie de saison compliquée.

OM - Reims sur Téléfoot

Pour suivre le match opposant les Phocéens aux Champenois, nous vous invitons à vous brancher sur la chaîne Téléfoot à 19 heures.