OM : René Malleville s’est éteint, les hommages pleuvent

René Malleville, figure emblématique marseillaise et supporter de l’OM, est décédé à l’âge de 73 ans. Il souffrait d’un cancer. Les hommages pleuvent sur Twitter : « Il est parti tellement vite... RIP. Pensée à la famille », a témoigné l’insider Emmanuel Merceron. « Rip René. L’OM perd un de ses plus grands supporters. Condoléances à sa famille ses proches et ses nombreux amis », a appuyé Pierre Ménès.

René, c'était Marseille : la passion, l'excès, mais surtout la gentillesse et la bienveillance. Le con de tes morts la faucheuse. pic.twitter.com/WmBobxCBCm — SO FOOT (@sofoot) September 19, 2021

René 🕊 … Pensée à sa famille et ses proches … Repose en paix 💙 … Une étoile de plus brillera au dessus du Vélodrome ✨ — Seckinger Mathieu (@Seckinger7) September 19, 2021

🇫🇷 FLASH - René Malleville, figure emblématique marseillaise, est décédé à l’âge de 73 ans. Il souffrait d’un cancer. (entourage) #RenéMalleville #OM pic.twitter.com/lkVqsN7rX8 — Mediavenir (@Mediavenir) September 19, 2021