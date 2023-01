OM – Rennes : les Tops et les Flops de la qualification des Phocéens

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Les Tops :

Guendouzi (7) : encore un gros volume de jeu et encore une fois présent dans la zone de vérité pour conclure une action et donner la victoire à l'OM. Que demande le peuple ?

N.Tavares (7) : s'il a parfois manqué de gaz sur les matchs d'octobre – novembre, le piston prêté par Arsenal a retrouvé un véritable second souffle et son incroyable allant offensif. Face à Rennes, le Portugais a souvent mis le feu et aura même été à quelques centimètres de marquer un superbe but (18e).

Veretout (6) : l'international tricolore a fait un effort colossal en remontant tout le terrain avant de donner une passe décisive à Mattéo Guendouzi. Quel coffre !

Les Flops :

Majer (3) : on n'a pas reconnu le maître à jouer du Stade Rennais ! Face à l'OM, le Croate a pris beaucoup de risques et rendu de nombreux ballons faciles. On a eu l'alerte à la 4e minute avec Alexis Sanchez et la punition à la 59e après sa perte de balle sur Jordan Veretout. Remplacé par Sulemana à la 70e minute.

Wooh (4) : l'ancien Lensois a lui aussi été en difficulté. Proche de provoquer un penalty pour une faute sur Nuno Tavares sur laquelle Stéphanie Frappart a fermé les yeux, Christopher Wooh est malheureux sur le but de Mattéo Guendouzi (59e) qu'il détourne dans ses filets.

Alemdar (4) : le jeune portier turc était souvent très loin du ballon sur les frappes marseillaises. Notamment sur le coup de canon de 30 mètres de Ruslan Malinovskyi (9e). Il ne peut toutefois pas grand chose sur le but de Mattéo Guendouzi.