OM : Rennes, Reims, Angers... Villas-Boas déplore la fin d'année ratée

Battu pour la deuxième fois en trois matches à Angers (1-2), l'OM a fait la mauvaise opération de cette 17e journée de Ligue 1 alors que tous ses rivaux avancent. Pour André Villas-Boas, la défaite des siens est malheureusement logique.

« Deux cadeaux à Angers »

« Aujourd'hui, on n'a rien à dire. On était très mauvais en première période. On est bien revenu en seconde mais on a fait trop d'erreurs avant qui ont permis à Angers de mener. On a eu beaucoup de mal, et de la malchance sur le penalty avec l'arrêt de Bernardoni. En première mi-temps, on a fait deux cadeaux à Angers », a déploré le Portugais.

Thauvin était malade avant le match

« AVB » a également expliqué le choix de laisser Florian Thauvin sur le banc : « Il n'était pas très bien dans l'après-midi. Il avait envie de vomir. Il devait débuter mais on a décidé de faire débuter Valère Germain ».

« Une mauvaise manière de terminer l'année »

La fausse note de la fin d'année fait enrager André Villas-Boas : « Sur les trois derniers matches, on n'a pas atteint notre objectif. On n'était pas au niveau. C'est une mauvaise manière de terminer l'année, d'autant que nos adversaires au classement ont fait le travail et qu'on se retrouve cinquièmes. On s'est effondré en fin d'année. Peut-être à cause de la fatigue, de la fatigue mentale. Mais on doit être plus concentrés. C'est la première chose qu'on doit améliorer à la reprise ».