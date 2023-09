OM : Ribalta vers un départ, un ancien magicien de l’ASSE pour le remplacer ?

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Javier Ribalta est bien sur le départ de l’OM. Le bras droit de Pablo Longoria a regagné ses pénates en Suisse au milieu de la semaine dernière et n’a pas fait le déplacement dimanche à Paris pour le Classique (0-4). Selon L’Équipe, il laisse les observateurs commenter sa situation et ne répond qu’à quelques proches e, leur dessinant une tendance claire au départ. L’intéressé a l’avantage de ne pas avoir de clause dans son contrat, contrairement à Longoria, qui devrait rembourser ses rémunérations passées en cas de départ non désiré par l’actionnaire Frank McCourt. Pour le remplacer, un nom revient avec insistance en interne : Stéphane Tessier.

Tessier et Barontini à la tête de l'exécutif ?

Le directeur administratif et financier n’aurait pas été vraiment marqué par la réunion avec les groupes de supporters : il connaissait l’ordre du jour et les plaintes majeures et il en a vu d’autres à l’ASSE (2010-2015) quand il officiait comme directeur général, avant une carrière d’agent et d’entrepreneur. En tandem avec la DRH Cécilia Barontini, Tessier pourrait former un duo à la tête de l’exécutif, lui qui est surnommé « Stéphane le magicien » par ses collaborateurs, pour sa propension à jongler avec les chiffres et à trouver des solutions financières afin d’aider un secteur sportif dépensier.

