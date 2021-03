Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Comme annoncé hier par RMC Sport, Jacques-Henri Eyraud a été nommé vice-président du conseil de Surveillance de l'OM. S'il a pris de la hauteur sur le quotidien du club phocéen, l'ancien dirigeant marseillais reste très actif et représentera le club auprès des instances du football. Une décision que ne comprend pas Daniel Riolo, qui a dégainé dans l'After Foot.

« Quand même un petit foutage de gueule »

Pour le chroniqueur de RMC, Frank McCourt a tout simplement « menti » aux supporters, lesquels réclamaient la tête de Jacques-Henri Eyraud et pensaient l'avoir obtenu : «Quand on sait comment il a présenté les choses notamment aux supporters, c’est quand même un petit « foutage de gueule ». Il faudrait maintenant qu’on nous donne plus d’informations, sur la fonction exacte parce que cet homme-là ne doit plus avoir de regard sur ce qui se passe à l’OM. C’est ce qui avait été promis aux supporters. On ne veut plus voir Eyraud à l’OM et le fait qu’il puisse représenter le club auprès des instances ce n’est pas bien. Il ne doit plus représenter le club».

Reste que le plan com de l'actionnaire marseillais a plutôt bien fonctionné puisque, depuis le départ d'Eyraud, l'OM est parvenu à pacifier l'ambiance avec ses supporters. Le nouveau président Pablo Longoria est même parvenu à un accord avec tous les groupes de fans olympiens autour d'une convention signée la semaine dernière...