OM : Riolo cible les deux manques de l'équipe... et se déchire magistralement

Lundi soir dans L'After, Daniel Riolo est revenu sur la nouvelle purge infligée par l'OM à ses supporters, vendredi contre Metz (1-1). Le journaliste de RMC constate qu'il a été question d'état d'esprit lors des réunions entre les joueurs et la direction puis les supporters mais ce n'est pas ce qu'il manque aux Phocéens. Le problème se situe plutôt, selon lui, au niveau de la qualité technique et de la confiance. En revanche, Riolo s'est bien trompé en estimant que tout le monde pouvait gagner au Vélodrome alors que l'équipe y est invaincue depuis le début de la saison toutes compétitions confondues...

"Il y a un déficit technique terrible"

"On parle d’état d’esprit mais le problème est de tout ramener à l’état d’esprit. Parce que si l’état d’esprit, c’est ce qu’a fait Gigot, c’est-à-dire prendre un rouge sur un excès d’engagement en faisant un plaquage de rugby… Le football ne peut pas se résumer à ça, mais à l’OM, on entend parler que de cela. La détermination, l’envie, tout ce que vous voulez, ce n’est pas cela qu’il manque à Marseille depuis le début de la saison. Ce n'est pas ce qui fait rater une occasion à Vitinha à la dernière minute contre Monaco, c’est qu’il y a un déficit technique terrible, une équipe pas organisée, pas ordonnée."

"Maintenant, il y a un véritable manque de confiance. L’équipe veut éviter la mauvaise saison et au lieu de se dire "Il y a peut-être un truc à faire", ils sont dans "On doit éviter la catastrophe"... On est face à un Marseille qui ressemble au Marseille en crise des pires années, où tu avais l’impression que n’importe qui pouvait faire un résultat au Vélodrome."

