OM : Riolo est tombé sur un Olympien après Montpellier

Vendredi soir, alors qu'il jouait avant tous ses concurrents, l'OM avait l'occasion de mettre la pression à la fois sur le PSG et le RC Lens. Mais, une fois de plus, il a gaspillé à domicile, perdant deux points face à Montpellier (1-1). Face à une formation venue pour défendre, les Olympiens ont comme trop souvent encaissé un premier but, couru après le score et fini par déjouer. Et surtout, ils n'ont rien proposé dans le jeu. Dans ce désert, Nuno Tavares a touché beaucoup de ballons pour un usage franchement décevant, comme très souvent avec lui.

"Tavares, y a 80% de déchets"

D'ailleurs, Daniel Riolo n'a pas manqué de pointé du doigt la "performance" du Portugais sur Twitter : "Nuno Tavares est partout, dans tous les coups, mais y’a 80% de déchets c’est fou…". C'est surtout sidérant que le jeu marseillais soit dépendant d'un joueur au rendement aussi aléatoire. Mais Jonathan Clauss n'étant que l'ombre de lui-même depuis plusieurs semaines, sans doute qu'il n'y a pas d'autre choix. Mais ce n'est pas très rassurant pour l'avenir de l'OM !