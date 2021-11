OM : Riolo relève un souci avec 3 joueurs, Ménès annonce une belle affaire avant le FC Nantes

Zapping But! Football Club

L’OM a enregistré une précieuse victoire contre l’ESTAC hier à l’Orange Vélodrome. Sans briller, les hommes de Jorge Sampaoli s’en sont remis à un éclair de Dimitri Payet pour Pol Lirola en seconde période (1-0). S’il déplore le contenu, Pierre Ménès assure que l’OM a fait une bonne affaire au classement.

« Cette 15e journée pas folichonne s’est tristement terminée mais comment pouvait-il en être autrement avec cet OM-Troyes à huis clos qui, dans un stade aussi grand que le Vélodrome, est encore pire qu’ailleurs. Marseille ne retiendra que les trois points arrachés et que c’est une bonne affaire pour Marseille qui a toujours trois points en suspens avec le match à Lyon », a-t-il analysé sur son blog. Daniel Riolo, lui, a tenté d’en savoir plus sur l’état des troupes après 15 journées de L1 et une Ligue Europa qui ont pompé beaucoup d’énergie. Trois joueurs de l’OM seraient déjà dans le dur pour diverses rasions.

« Je n’ai pas les infos sur l’état physique des joueurs et sur le fait qu’il ne veulent pas être baladés comme ils sont baladés. D’habitude, on arrive à savoir quand les joueurs sont fatigués d’un entraîneur... Là, il n’y a rien qui fuite donc je ne peux pas dire que ça ne marche pas pour cette raison-là. Là, la dynamique n’est pas bonne. Il n’y a pas réellement de banc, a-t-il analysé au micro de RMC Sport. Je ne sais pas pourquoi il ne fait pas jouer Harit, mais depuis qu’il est arrivé il a n’a fait qu’un bon match. Je ne sais pas pourquoi on fantasme sur lui. Kamara, son contrat est un problème. Sampaoli a aussi probablement trop insisté avec Gerson. Je ne sais pas si c’est un problème de poste pour Gerson qui met une demi-heure à se retourner. Il est lourd, il ne s’adapte pas, il a un problème, il joue à deux à l’heure. Sampaoli s’est obstiné car c’est un gros transfert. »

"Lyon et Marseille font la bonne affaire"



