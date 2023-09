OM : Harit encense Abardonado, Riolo fait un parallèle avec Marcelino

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Capable de piquer une crise monumentale alors qu'il est invaincu en L1, l'OM peut aussi se montrer héroïque alors qu'il y a le feu à la maison. Il l'a montré hier soir à Amsterdam (3-3), avec sur le banc un entraîneur nommé 48h plus tôt. Amine Harit, titularisé face à l'Ajax et auteur de deux passes décisives, a apprécié cette première de Jacques Abardonado sur le banc : « Honnêtement, il n’a pas dit des choses que nous ne savions pas. Il nous a simplement rappelé que nous formions un groupe fort, que la meilleure réponse à tout ce qui se passe, c’était sur le terrain, que nous, en tant que joueurs, devions nous concentrer sur le match de ce soir avant de penser au match de dimanche. Je pense qu’aujourd’hui que tout le monde a été très concentré, et c’est important pour la suite de notre championnat et de notre parcours en Coupe d’Europe ».

"C'est le désaveu de ce qui a été fait avant"

Dans son commentaire d'Ajax-OM, Daniel Riolo, lui, constate que le 4-3-3 d'Abardonado, sans ailier ou meneurs excentrés, ajouté aux titularisations d'Amine Harit et Azzedine Ounahi, était la preuve que Marcelino n'avait rien laissé de bon pendant le peu de temps qu'il est resté à Marseille... "A peine arrivé sur le banc, Abardonado envoie un message clair : c'est le désaveu de ce qui a été fait avant. Ça veut dire que dans le club, tu avais des gens qui ne pensaient pas comme l'entraîneur qui était en place". Au final, peu de gens à l'OM, sur le banc, sur le terrain ou dans les tribunes, pensaient comme Marcelino et c'est bien là le problème !

