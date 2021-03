OM : Luis Henrique au sommet de son art, c'est imminent...

Zapping But! Football Club OM : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Et si les supporters de l'OM n'avaient encore rien vu ? Et si l'arrivée sur le banc de touche de Jorge Sampaoli allait enfin permettre à un cadre ignoré de montrer de quoi il est capable. Le joueur en question, et vous l'avez peut-être compris, c'est l'attaquant brésilien, Luis Henrique. Peu utilisé, c'est un euphémisme..., par André Villas-Boas, il brille davantage avec l'Argentin en tant qu'entraîneur.

Dans un article que lui consacre l'hebdomadaire France Football, parole est donnée à Sandro Becker, ancien défenseur qui a suivi Henrique depuis ses des années. Attention, les comparaisons sont flatteuses....

"Luis est désormais au bon endroit, au bon moment et avec le bon coach. On va enfin voir le vrai Luis Henrique(…) Il m’a dit qu’il était stressé car il se sentait dans l’obligation de réussir pour aider sa famille. Je lui a dit qu’il devait s’amuser et que le foot n’était qu’un jeu. L’un de mes anciens entraîneurs m’a téléphoné, il avait l’impression de voir Ronaldo Fenomeno en action. Franchement, ils se ressemblent avec Kylian Mbappé. Luis est plus physique et Mbappé est plus adroit devant le but. C’est une perle rare. Vous n’avez vu que 40 % de Luis."