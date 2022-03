OM : Rongier fait une révélation mythique sur son passé au FC Nantes

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

6. C’est la note réservée à Valentin Rongier dans L’Équipe après sa prestation contre l’OGC Nice hier au Vélodrome en clôture de la 29e journée de Ligue 1 (2-1). Le milieu de 27 ans a évolué plus au cœur du jeu que lors de ses dernières sorties, en étant précieux dans le grattage de ballons et les projections. Cela est sans doute dû à son nouvel outil de travail : un corps plus musclé et travaillé que lors de ses premières années au centre de formation du FC Nantes.

« Si vous prenez des photos de moi à 16-17 ans, vous allez rigoler. J’étais vraiment crevette, bien plus que maintenant, a-t-il expliqué dans L’Équipe. Je ne fais pas 1,85 ou 1,90 m, je n’ai pas cette autorité physique naturelle. Quand je commence à côtoyer la réserve à Nantes, je me rends vite compte que ça va être compliqué dans le monde pro, niveau duels, si je ne m’aguerris pas. J’avais un retard, et je travaille encore ce point aujourd’hui, j’ai ce besoin pour me dire le jour du match : «Tu es prêt.” C’est psychologique. Une heure tous les jours, minimum, en plus de l’entraînement. Activation le matin avant la séance, gainage, abdos, bas du corps, et après, séance de musculation. »

Mieux, ce même Rongier regarde très attentivement les statistiques au sujet des duels après chaque match de l’OM. « Quand on atteint les 60-70 % de duels gagnés, ça devient intéressant, ajoute-t-il. Et le pourcentage de passes réussies dans les 30 derniers mètres. C’est facile de faire des passes quand on fait une conservation et que l’équipe adverse est regroupée derrière. Être plus précis et juste une fois qu’on arrive dans ces entre-lignes où on fait face à des blocs, voilà le plus compliqué. »

Pour résumer Désormais installé par Jorge Sampaoli dans le onze titulaire de l’OM, Valentin Rongier (27 ans) a encore été précieux lors de la victoire contre l’OGC Nice dimanche (2-1). Le milieu est revenu sur son passé au FC Nantes.

