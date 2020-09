OM : Rongier fracasse Neymar (PSG) après le Clasico

Ce n'est sans doute pas près de s'arrêter. En conférence de presse, il y a quelques minutes, le milieu de terrain de l'OM, Valentin Rongier, est revenu, une fois encore, sur les innombrables incidents qui ont eu lieu au cours du Clasico. Et, de toute évidence, Rongier prend clairement position dans la bataille de mots, et de maux, que se livrent depuis dimanche Neymar, du PSG, et le défenseur espagnol, Alvaro Gonzalez.

Extrait : "Je n'ai absolument rien entendu. C'est impossible qu'Alvaro dise ça. Vous parlez beaucoup de ça, mais pas du crachat de Di Maria, qui est bien plus grave car là en plus il y a des images, mais on n'en parle pas assez. Ce qui me chagrine, c'est que Neymar à chaque duel, il insulte. L'exemple qu'on a montré pendant le match, ce n'était pas très beau, mais connaissant Alvaro c'est impossible. Alvaro ? Forcément il est affecté. Quand il a connecté son téléphone, il a reçu des menaces de mort. Ca a touché sa famille. Il vit un moment compliqué, on est solidaires avec lui. Alors que ce sont des faits qui ne sont pas avérés, c'est regrettable."