OM : Rongier pointe un manque dans la tactique de Sampaoli

L'OM a vécu une nouvelle désillusion à domicile contre Reims (1-1) hier. Contre contre Bordeaux (2-2), Brest (1-2), Metz (0-0), Lens (2-3), Galatasaray (0-0), la Lazio Rome (2-2)… Pourquoi les Phocéens déjouent-ils autant devant leur bouillant public ? Valentin Rongier a une théorie : au micro d'Amazon, le milieu de terrain a expliqué que la tactique de Jorge Sampaoli avait un point faible, ne pas réussir à accélérer dans les vingt dernières mètres face à des adversaires regroupés.

« On est forcément frustrés parce que ce sont des choses qui se répètent, surtout à domicile. On a maîtrisé la première période, mais il y a un mono-rythme, on ne fait pas assez mal. C’est bien d’avoir la possession, de faire circuler le ballon et de déplacer l’adversaire, mais on manque de changement de rythme et de tranchant dans les appels pour étirer les lignes, trouver des espaces et faire mal. »

OM - Reims (1-1) : La réaction de Valentin Rongier https://t.co/QvVoGuYmfA — C’est faible (@Maque58118197) December 23, 2021