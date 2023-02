OM : Rongier sème un indice sur son avenir et admet la supériorité du PSG de Mbappé

Zapping But! Football Club OM : Doit-on donner plus de responsabilités à Valentin Rongier ?

Un jour après avoir illuminé le stade Vélodrome de son talent contre l’OM (3-0), Kylian Mbappé (24 ans) est resté dans l’ombre de Lionel Messi (35 ans), hier, aux trophées FIFA The Best. Valentin Rongier (28 ans) lui a adressé un joli lot de consolation à l'OM.

« Il faut le reconnaître : il va plus vite, il est plus fort, il est efficace. Quand tu regardes le match, la première occasion c’est but, la deuxième c’est passe sortie de nul part et la troisième c’est encore un exploit. Force est de constater qu’ils ont été supérieurs », a admis le capitaine de l’OM lundi soir au micro de RMC Sport.

Lancé sur son avenir en équipe de France, Rongier n’a pas forcément l’intention de quitter l’OM pour rejoindre les Bleus. « Si j'ai la chance d'aller en équipe de France ce sera une récompense et une fierté énorme mais je ne me met pas de pression. De plus, je n'ai pas besoin de partir à l'étranger pour tenter l'équipe de France, la Ligue 1 est de plus en plus attractive », a-t-il conclu.