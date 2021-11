OM : Rothen est du côté des Marseillais dans la rumeur Zidane au PSG

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

La rumeur Zidane au PSG a joué aux montagnes russes hier mercredi. Dans la matinée, il était tout proche de s'engager avec le club de la capitale alors que dans la soirée, il a été dit qu'il ne voulait pas venir. Et tout cela alors que Mauricio Pochettino a assuré en conférence de presse qu'il ne comptait pas aller à Manchester United. Sur RMC, Jérôme Rothen a évoqué la possible arrivée du champion du monde 98. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas pour !

“On reproche aux joueurs de ne pas assez s’identifier au club. Comment veux-tu que Zinédine Zidane arrive à transmettre ça aux joueurs, sachant que lui-même ne peut pas se mettre dans la peau d’un supporter du PSG ? Comment Zidane va pouvoir représenter le PSG auprès de ses supporters ? C’est quasiment impossible. J’ai beaucoup de respect pour l’entraîneur qu’il est devenu. Je n’ai aucun doute sur son côté sportif, du moins ce qu’il peut amener dans un vestiaire et comment il arrive à sublimer ses équipes. Je suis désolé, je suis né à côté du Parc des Princes, je ne veux pas voir Zidane entrainer le PSG. »