OM : Rothen pousse un coup de gueule sur la situation de Guendouzi

Matteo Guendouzi est en grande difficulté à l’OM. Depuis plusieurs semaines, le milieu de terrain tricolore ne semble pas répondre aux attentes du coach croate Igor Tudor. Alors qu’un départ pourrait avoir lieu à l’issue de la saison, Jérôme Rothen ne comprend pas pourquoi l’ancien joueur de Lorient possède un temps de jeu si faible lors de ces derniers matchs.

Guendouzi meilleur que Veretout ?

Dans l’émission de RMC “Rothen S’enflamme“, l’ancien milieu de terrain s’est exprimé : « Oui il mérite de jouer plus, largement même. C’est incompréhensible, de la part de Tudor, ce qui se passe. C’est l’un des joueurs qui a le plus joué sur la première partie de saison, il a un gros volume de jeu et une bonne anticipation de la parte de balle pour contrer. Est-ce qu’il est inférieur à ce que font Rongier et Veretout à ce poste ? Non. Tu ne deviens pas international par hasard. »