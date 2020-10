OM : Rudi Garcia attaque Dimitri Payet sous la ceinture !

On commence tout de suite par l'essentiel : le match retour entre l'OM et l'OL aura lieu le 28 février 2021. En espérant qu'à ce moment-là, le public sera de nouveau autorisé à remplir les stades, ça nous promet une soirée bien sympathique ! Car Rudi Garcia vient de placer un énorme tacle à Dimitri Payet, qui s'était permis lui-même de le fracasser l'an dernier lors de l'Olympico au Vélodrome (2-1). En conférence de presse, le Réunionnais avait notamment accusé son ancien coach au LOSC et à l'OM de ne pas être franc. Eh bien, les propos de Garcia ce soir n'en manquaient pas, de franchise !

"Si ça arrive a posteriori, le joueur n'a pas de couilles"

« Si ça arrive a posteriori, passez-moi l'expression, mais le joueur n'a pas de couilles. Il faut venir dire les choses en face quand c'est le moment de le dire. Quand, parfois, il y a eu des difficultés avec mes résultats et mes équipes, il y a des joueurs qui ont été grands. Parce que s'ils n'étaient pas d'accord, on échangeait. Celui qui ne dit rien, c'est que c'est un sournois et que ce n'est pas un mec franc du collier. On a le droit aussi de se tromper sur les gens, évidemment. »

On l'a déjà écrit : vivement le match retour. Depuis que Payet a décidé de régler ses comptes avec Garcia, il a marqué trois buts en deux matches de L1 et été expulsé une fois. Ça promet !