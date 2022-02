OM : Rudi Garcia se sert de Jorge Sampaoli pour redorer son bilan

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Si Rudi Garcia n'a pas tout réussi à l'OM, l'ancien coach olympien peut néanmoins se targuer d'avoir réussi certaines reconversions comme Bouna Sarr, aujourd'hui au Bayern Munich et transformé d'ailier à latéral droit, ou encore Boubacar Kamara, désormais milieu agueri après avoir été défenseur central.

Gerson latéral gauche sous Sampaoli, ça ne choque pas Garcia...

A l'occasion d'un article sur les essais tactiques de Jorge Sampaoli ou encore Peter Bosz, l'ex-coach olympien s'est plus ou moins vanté de son travail de replacement tactique, lui qui s'attribue aussi la paternité des postes définitifs de Maxwell Cornet à l'OL, mais également de Mathieu Debuchy et Aurélien Chedjou à Lille ainsi que celui d'Alessandro Florenzi à l'AS Roma.

… qui rappelle qu'il a eu le nez creux avec Kamara

« Concernant Boubacar Kamara, beaucoup pensaient que j'avais tort de le mettre au milieu et cela me fait doucement rire aujourd'hui. Cela ne coûte rien de tester, si cela ne marche pas, tu arrêtes. Et cela peut changer une carrière. Cela dépend du joueur, s'il voit son intérêt, très vite, cela peut très bien se passer. S'il est en retenue, cela peut prendre plus de temps et mener à l'échec », a-t-il martelé.