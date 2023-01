OM : Ünder fait une annonce forte sur son avenir et prend Malinovskyi sous son aile

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Lorient, une équipe solide

« Demain, nous allons jouer contre une équipe qui pratique un bon football mais on est meilleurs qu'eux. Notre objectif est de gagner le match devant notre public. Cette ambiance nous motive encore plus. On va encore faire un match avec un haut niveau de performance demain. »

La méthode Tudor

« Le début a été difficile. J'ai dû m'adapter. Sur le plan physique, j'ai un peu souffert. J'ai beaucoup travaillé. Aujourd'hui, je suis présent dans l'équipe régulièrement. Je sais ce que le coach attend de moi. Je sais ce qu'il veut. Nos rapports sont bons. Je pense qu'il est satisfait de mes performances. Moi je pense que je suis un nouveau Cengiz. »

Le Turc nie les frictions du mois d’août

« Il faut juger les performances de l'équipe, si elles sont bonnes c'est donc qu'il y a une bonne relation avec le coach. De mon point de vue, il n'y a pas de souci. Tout le monde est impliqué, écoute. »

L’arrivée de Malinovskyi

« Je l'ai connu dans le championnat italien. C'est un très bon joueur. Il a une frappe exceptionnelle. Il est très puissant. Sa présence est un atout pour nous. En plus il a de l'expérience. Je discute pas mal avec lui. Je pense qu'il va trouver sa place. »

La concurrence à son poste

« La concurrence ne m'inquiète pas. A la Roma, il y avait aussi de très bons attaquants. Au contraire j'adore jouer avec des joueurs de qualité. Je ne me sens pas inquiet de l'arrivée de nouveaux éléments. Je suis en pleine progression, je suis plus studieux. »

Payet et le prix Puskas

« On n'avait pas préparé cette action. Souvent Dimitri est en retrait sur les corners. Je sais qu'il a une frappe exceptionnelle. Personnellement, je ne suis pas satisfait de mon corner car le ballon rebondit plusieurs fois. J'espère que ce but sera élu but de la saison. »

Heureux d’être à Marseille

« L'année dernière, j'ai souvent exprimé la satisfaction d'être à Marseille. Je me sens très bien, j'ai envie de rester, je me sens comme dans une famille, mes partenaires sont comme des frères. Je suis très content d'être ici »