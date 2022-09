OM : Samir Nasri pointe du doigt un joueur pour la défaite à Tottenham

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Solide et bien organisé pendant 47 minutes, l'OM a vu son match contre Tottenham changer du tout au tout après l'expulsion de Chancel Mbemba. Réduits à dix, les Phocéens ont tenu vingt minutes avant de céder sous les coups de boutoir des Spurs, finalement vainqueurs 2-0. Il y avait beaucoup de regrets du côté marseillais après la partie. Sur La Chaîne L'Equipe, Jérôme Alonzo a expliqué que la responsabilité d'Eric Bailly était engagée pour ne pas avoir assez bien marqué Richarlison sur son ouverture du score. Samir Nasri n'est pas d'accord. Sur Canal+, l'ancien Minot a estimé que c'était Pau Lopez le fautif...

« Sur le premier but, il y a une erreur de marquage. Le petit mouvement de Kane crée le désordre entre Gigot et Bailly dans l’axe parce que Gigot suit Harry Kane au lieu de rester en place au marquage de Richarlison . Et en plus de ça, ton gardien n’est pas décisif car le ballon est sur lui, et il ne fait pas l’arrêt dont tu as besoin à ce moment du match. Certes, il y a un problème de communication entre les défenseurs, mais regardez quand même Pau Lopez ! Il n’est pas exempt de tout reproche. La tête est sur lui et il fait une claquette dans sa cage… »