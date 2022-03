OM : Sampaoli a cité Bielsa pour retourner les supporters

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Sous le feu des critiques depuis que les résultats ne suivent plus, Jorge Sampaoli était d'autant plus attendu en conférence de presse ce mercredi qu'un journaliste argentin avait annoncé dans la matinée qu'il était proche d'être renvoyé. Mais, fidèle à sa ligne de conduite, le technicien a refusé de commenter ces rumeurs et a expliqué pourquoi les supporters marseillais devaient soutenir leur équipe envers et contre tout.

« Je veux que les supporters m’aiment pour qu’on gagne, pas qu’ils m’aiment car on a gagné », a-t-il déclaré. C'est beau. Mais ce n'est pas de lui. En effet, comme l'a révélé le journaliste de RMC Florent Germain, c'est Marcelo Bielsa qui a prononcé ces mots, à l'époque où il était sélectionneur de l'Argentine. Citer El Loco pour s'attacher l'adhésion des supporters, c'est bien joué. Dommage que Sampaoli n'ait pas cité sa source...

« Je veux que les supporters m’aiment pour qu’on gagne. Pas qu’ils m’aiment car on a gagné. » La phrase du jour de Sampaoli est une phrase… de Marcelo Bielsa, que El Loco avait utilisée quand il était sélectionneur de l’Argentine 😉. #OM pic.twitter.com/LtzTLnblt2 — Florent Germain (@flogermain) March 9, 2022