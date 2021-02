OM : Sampaoli a déjà formulé ses premières exigences pour venir

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

« Nous comptons sur Sampaoli pour 2021. Nous n'avons eu de contact avec aucun entraineur, encore moins avec un coach qui est en lice pour une place en Copa Libertadores et disputera la finale de la Copa do Brasil dans quelques jours ». Sur ESPN Brasil, le président de l'Atletico Mineiro a mis les choses au point. Non, Sergio Coelho n'a pas encore renoncé à Jorge Sampaoli, ni travaillé sur son remplacement par Renato Gaucho.

Sampaoli aurait demandé quatre adjoints

En revanche, ce qui est certain c'est que le club brésilien n'a plus vraiment la main. Jorge Sampaoli dispose d'une clause libératoire de 670 000€ et l'OM, qui discute avec l'Argentin est – semble-t-il - prêt à la payer. Jour après jour, la tendance se confirme. Sampaoli, disciple de Marcelo Bielsa, est la grosse priorité de Pablo Longoria.

Selon L'Equipe, le « head of football » de l'OM a bien d'autres pistes actives mais il ne s'agit que de seconds choix derrière l'ancien coach du Chili et du FC Séville. Le quotidien sportif assure que les discussions sont rentrées dans une phase décisive et concrète. Sampaoli et Longoria en seraient même à échanger sur le nombre d'adjoints. Jorge Sampaoli souhaiterait venir avec quatre renforts et cela ne devrait pas poser de problème à Marseille puisqu'avec le divorce difficile entre l'OM et André Villas-Boas, tout le staff du Portugais a été mis à pied...