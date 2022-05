OM : Sampaoli a donné sa réponse à Longoria pour son avenir, fin de saison pour Payet ?

Zapping But! Football Club OM- INFO BUT ! Un minot pourrait faciliter la venue de Veretout !

Dans un entretien accordé à Europe 1, le président de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria, a confirmé qu'il voulait prolonger Jorge Sampaoli, à qui il ne reste plus qu'un an de contrat. "Jorge Sampaoli incarne les valeurs idéales pour construire, passion, amour du jeu. Je prends du plaisir à regarder l'OM. Il est content à Marseille, il veut s'installer. Je veux lui donner de la continuité."

Selon les informations du quotidien régional, La Provence, le technicien argentin, qui n'a pourtant pas l'habitude de rester longtemps dans un club, voudrait rester à l'OM et se verrait bien prolonger l'aventure sur les bords de la Canebière. Mais pour l'heure, aucune négociation n'aurait été entamé entre l'ancien sélectionneur de l'Argentine et le club olympien.

Par ailleurs, RMC Sport avance que Dimitri Payet ne devrait pas refouler les pelouses cette saison suite à sa sortie sur blessure hier contre le Feyenoord Rotterdam (0-0). Il souffre d'une douleur musculaire au mollet et il faudrait un miracle pour le revoir cette saison en Ligue 1.

Pour résumer

Alors que le président de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria, voudrait le prolonger, Jorge Sampaoli, à qui il ne reste plus qu'un an de contrat, ne dirait pas non.