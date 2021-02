OM : Sampaoli a fixé les conditions de son arrivée à Marseille

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Jorge Sampaoli fait figure de favori à la succession d'André Villas-Boas à l'OM, devant Lucien Favre et Ernesto Valverde. Problème : l'Argentin est sous contrat avec l'Atlético Mineiro, alors que les autres candidats sont libres. Contacté par RMC Sport, un proche de Jorge Sampaoli a confirmé ce lundi que le technicien argentin était intéressé par l'OM.

Il veut venir, mais pas avant mars

« Des échanges ont eu lieu avec le club phocéen, mais les négociations contractuelles n'ont pas encore débuté. Jorge Sampaoli est bel et bien sur les tablettes de l’OM et de Pablo Longoria. Et l’intérêt est réciproque », soutient le média, qui explique avoir eu les infos par un proche de Sampaoli. « Il veut venir à Marseille », aurait dit le représentant de l'ancien sélectionneur de l'Argentine et du Chili. Sampaoli tiendrait tout de même à finir la saison avec son club. Une arrivée à Marseille ne se ferait donc pas avant le mois de mars.