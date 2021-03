OM : Sampaoli a hérité d'une équipe indigne de l'emblème Droit au But

La saison dernière, André Villas-Boas avait réalisé un véritable miracle : il avait réussi à porter une équipe sans grand buteur et privée de son meilleur artificier des deux années précédentes pour toute la saison jusqu'à la Champions League. Sa tactique ? Une efficacité maximale dans les deux surfaces. Seulement, ça ne pouvait pas durer. Et cette saison, avec l'enchaînement des matches et l'effondrement des cadres, sa tactique minimaliste a explosé en plein vol.

Bonnet d'âne de la Ligue 1

Depuis le départ du Portugais, Nasser Larguet et Jorge Sampaoli tentent de remédier à un mal qui semble profond. L'arrivée d'Arkadiusz Milik a permis de gommer certaines lacunes. Mais on a vu samedi après-midi que les carences offensives marseillaises étaient toujours aussi criantes. Et pour peu que la défense adverse soit en verve, ça donne une déroute comme celle de l'Allianz Riviera (0-3).

D'ailleurs, une statistique illustre le désarroi offensif de l'OM : un compte Twitter suivant le club révèle ainsi que "après 30 journées, l'OM est toujours dernier de L1 en nombre de tirs (274) et à la 78e place (sur 98) dans les 5 grands championnats européens". En plus d'être bons derniers au nombre de tirs tentés, les Phocéens ont également la 9e attaque de L1 avec 38 buts. Jorge Sampaoli sait où se trouve son principal chantier !