OM : Sampaoli a trouvé le responsable du nul à Angers

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Jorge Sampaoli avait prévenu qu'il ferait tourner son équipe pour le déplacement à Angers, pourtant 4e de L1 au coup d'envoi, et il a tenu parole. Jordan Amavi et Duje Caleta-Car ont été titularisés, Luis Henrique aussi, Dimitri Payet laissé à Marseille, Mattéo Guendouzi sur le banc et le tout a donné un nul 0-0 décevant. Décevant parce que l'OM s'est procuré les meilleures occasions et aurait pu l'emporter s'il avait joué avec son équipe au complet. Mais l'Argentin a assuré que ce n'était pas la rotation qui avait conduit à se ce résultat.

« On a eu 3 ou 4 occasions de marquer pour gagner ce match. On est tombé face à une équipe bien regroupée et qui jouait derrière le ballon. On était face à une formation qui voulait avant tout défendre et ne pas encaisser un but. Mais la rotation n'a pas entraîné ce résultat, on a changé des joueurs car il le fallait, il faut s'habituer car on va avoir beaucoup de matchs tous les trois jours donc il y aura une rotation naturelle. Mais le résultat n'est pas dû à ce turnover, il est lié à un manque de réussite. »

"J’adresse mes condoléances les plus émues à la famille, aux proches de la victime et à tous les supporters de l’OM", a réagi le président de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur#OM #TeamOM https://t.co/WcLNHllzhe — La Provence OM (@OMLaProvence) September 23, 2021