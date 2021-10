OM - PSG : Rongier livre sa recette pour gagner le Clasico

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Rongier sur la pression de jouer le PSG au Vélodrome

« Le stade est en feu à chaque fois, ça nous aider. La pression ? Non elle est positive. C'est un super match à jouer. »

Rongier la tactique de Sampaoli

« Hier j'ai évolué à plusieurs postes. Sampaoli nous demande d'avoir différentes hauteurs pour perturber les adversaires sur leur placement défensif. On voit que ça fonctionne. Ils ont du mal à détecter notre système »

Rongier sur son état d’esprit et son positionnement

« J'ai beaucoup travaillé. Physiquement et mentalement je me sens bien. L'équipe tourne bien donc ça m'aide forcément, et c'est un peu mon style de jeu. Physiquement ça va, j'ai un petit torticolis mais tout va bien »

« Le poste de piston-droit ? Ce n'est pas une reconversion, mais le coach a besoin d'un joueur qui fait ça. Je finis fatigué car ça demande beaucoup d'efforts. Le plus dur c'est d'avoir les réflexes d'un vrai latéral, mais je suis à l’aise »

Rongier sur la décla Guendouzi, sûr de gagner dimanche

« Je ne suis pas certain qu'il ait dit ça. Après c'est de la fougue, pas de l'arrogance. Il a essayé de positiver surtout. On connait l'importance de ce match, tout le monde va regarder. »

Rongier sur ce qu’il faut faire pour battre le PSG

« Paris est l'une des meilleures équipes d'Europe, on les connait. Mais collectivement nous on est fort. C'est à ce niveau-là qu'il faudra rivaliser et même être meilleurs »

« Dans le foot il peut se passer beaucoup de choses. On peut les déstabiliser, surtout si on a le contrôle du jeu. C'est une équipe qui n'aime pas défendre, ça peut les mettre en difficulté. On a gagné au Parc il y a deux ans, c'était déjà un bel exploit. »

Rongier sur Under

« Under est un ailier imprévisible qui fait la différence. Il va tout le temps provoquer le un contre un, il termine toujours ses actions par un tir, une passe ou un centre, s'il n'est pas là dimanche il va nous manquer »

Rongier sur Payet

« Il est capable de faire la différence tout seul. C'est un plaisir de jouer avec lui, c'est un vrai joueur de foot. J'espère qu'il va nous faire un grand match dimanche »

Rongier sur l’équipe galactique du PSG

« Je me dis que ça rend le championnat plus attractif, c'est bien que de supers joueurs viennent en Ligue 1 Pour moi ça me dérange pas car ça fait vivre le championnat »

(Propos retranscris par Le Phocéen)