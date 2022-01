OM : Sampaoli a un nouveau système de jeu en tête

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Depuis l’intronisation de Jorge Sampaoli sur son banc, l’Olympique de Marseille évolue en 3-4-3. Mais avec l’arrivée de Cédric Bakambu, qui s’est engagé ce vendredi jusqu’en juin 2024 avec l’OM, l’entraîneur olympien pourrait se laisser tenter de jouer avec deux attaquants de pointe.

"Bakambu sait bien exploiter les espaces. Il est rapide. Je l'ai vu jouer à différents endroits, généralement avec un autre attaquant, mais aussi à gauche. Ses caractéristiques nous donneront plus d'options pour marquer. Un changement de système tactique dépendra de la compatibilité des attaquants. Il faut qu'il y ait un bon feeling entre eux. Avec deux pointes, ils peuvent se neutraliser, ça peut être négatif s'il n'y a pas de connexion, s'ils jouent les mêmes ballons. On verra s'il y a cette possibilité de deux pointes, ou un ailier et l'autre attaquant. Cela dépend surtout d'eux, plus que de moi", a confié ce vendredi Jorge Sampaoli en conférence de presse.

🎙 Suivez en direct la présentation de Cédric Bakambu en présence de Pablo Longoria suivie de la conférence de presse avant #OMLOSC avec Jorge Sampaoli sur notre chaine @TwitchFR 📲 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 14, 2022