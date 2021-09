OM : Sampaoli a une astuce pour éloigner le plus gros danger de la saison

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

L’OM réalise un excellent début de saison. Avec cinq victoires et un nul, les hommes de Jorge Sampaoli sont de fringants dauphins du PSG en Ligue 1. Seul hic : les Marseillais pourront-ils enchaîner les matches lorsque le calendrier commencera à se resserrer ?

« Le bon début de saison de l'OM ? Je ne suis pas surpris parce que généralement, les premières saisons avec un nouvel entraîneur, ça part bien et ça se complique par la suite, sur la deuxième année. Mais je connais Jorge Sampaoli et c'était la même chose à Séville, a expliqué Adil Rami sur Amazon. Là où ils vont devoir être forts, c'est physiquement et athlétiquement. Ça ne va pas être facile pour eux de tenir cette cadence toute la saison. C'est beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, beaucoup de cardio et ils ont beaucoup de matchs parce qu'ils sont en Europa League. C'est un beau début de saison, tant mieux pour eux. Mais je pense que ça va se compliquer en deuxième partie de saison. »

Raymond Domenech a également émis des doutes sur la question de la répétition des efforts sur la durée. Elie Baup est venu rassurer les supporters de l’OM avec un nouveau point du règlement avantageux dans ce domaine. « C’est la vraie question. On n’en parle pas assez mais les cinq changements peuvent permettre de réguler cette dépense physique. Je pense que ça peut tenir, a-t-il expliqué dans L’Équipe. Car malgré tout, je trouve qu’il y a moins de courses dans le vide ou moins de distances parcourues à haute intensité qu’avec Bielsa. Les mecs n’en pouvaient plus en janvier. Avec Sampaoli, j’ai l’impression que c’est plus contrôlé, il y a une meilleure coordination et finalement moins de dépenses d’énergie. »

