OM : Sampaoli a une taupe dans le vestiaire du Stade Rennais

Nommé nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli officiera son premier match sur le banc olympien ce mercredi face au Stade Rennais, en match en retard de la 22e journée de Ligue 1. Face au club Rouge et Noir, l'entraîneur argentin retrouvera Steven Nzonzi qu'il a côtoyé une saison du côté du FC Séville.

"Sampaoli met du dynamisme dans son groupe"

Steven Nzonzi et Jorge Sampaoli Credit Photo - Icon Sport

Présent ce lundi en conférence de presse, le milieu de terrain rennais a lâché quelques indiscrétions sur la méthode Sampaoli. "Ça s'est très bien passé avec ce coach. On avait fait une très bonne saison. Il met du dynamisme dans son groupe et son effectif. Il est derrière ses joueurs, comme on peut le voir sur son banc, a déclaré le champion du monde 2018. Je sais qu'avec lui, j'avais très bien travaillé. Il fait du très bon travail. Après, s'il va changer le jeu de l'OM, ce n'est pas mon problème. Je ne connais que Marseille par la télévision, je ne peux pas savoir si ça va coller avec ce coach. Lui, c'est sûr qu'il bouillonne sur son banc de touche mais il est tranquille à côté."