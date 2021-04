OM : Sampaoli amène ses joueurs dans une fronde explosive en interne

Zapping But! Football Club OM : les meilleures déclarations de l'année 2020

Jorge Sampaoli commence à sortir les griffes à l’OM. Questionné sur l’état de son groupe hier, le technicien argentin a fait un point rapide mais pas inintéressant. « Amavi a essayé de revenir, il a senti une douleur. On va voir avec le staff médical à propos de cette blessure qui commence à dater, a-t-il maugréé. Pour Rongier, pareil, il est revenu s’entraîner avec le groupe la semaine dernière, il a ressenti une douleur, on attend les diagnostics. Nagatomo a toujours sa blessure musculaire, il récupère vite, on espère son retour à l’entraînement en fin de semaine prochaine. »

Ce pan de la conférence de presse de Sampaoli n’est pas anodin. Selon L’Équipe, le staff médical de l’OM est clairement dans son viseur. « Comme les deux joueurs, qui ont rechuté pendant la trêve internationale, et d’autres éléments du vestiaire marseillais, il s’interroge sur l’efficacité du corps médical olympien, peut-on ainsi lire dans le quotidien sportif. Ces derniers jours, plusieurs joueurs étaient remontés quant à la gestion globale des blessures. »

Rongier et Amavi, cas douteux à l'OM

Il faut dire que la convalescence d’Amavi et de Rongier semble interminable. Après un pépin à un mollet, début décembre, le latéral gauche a été rattrapé par une lésion à une cuisse, fin février. Rongier n’a pas débuté une rencontre depuis le déplacement à Bordeaux, le 14 février. L’ancien capitaine du FC Nantes est ennuyé par un tendon d’Achille enflammé.