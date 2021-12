OM : Sampaoli annonce deux cas de Covid et dévoile de nouveaux indices au Mercato

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

D’entrée de jeu, Jorge Sampaoli a annoncé la couleur pour le Covid-19 dans les rangs de l'OM. « Nous avons deux joueurs qui sont touchés et seront absents du groupe. Pour le reste tout le monde est disponible, a-t-il déclaré en conférence de presse à deux jours du 16e de finale de Coupe de France contre Chauvigny. Maintenant, on doit résoudre le fait d'être éliminé par des équipes plus petites en défendant l'écusson. On revient de vacances, il y a cette soirée de nouvel an qui arrive. L'équipe sera motivée en face, on doit avoir la même motivation pour éviter de reproduire les erreurs du passé. »

Un mercato d'opportunités à l'OM

Questionné ensuite au sujet du mercato hivernal, le coach de l’OM ne s’est pas échappé. « Le mercato d’hiver permet d’apporter de la qualité à un effectif déjà construit. Le mercato est long, ce sera un mercato d’opportunité, parce que nous sommes dans une année de Coupe du monde et beaucoup de joueurs ont besoin de temps de jeu. J’espère qu’on pourra recruter un joueur qui apporte un plus, a-t-il évacué. Quand je parle de joueur d'expérience pour le mercato, je parle de joueurs qui connaissent le jeu de possession, qui savent jouer dans ce style. On cible uniquement ce type de joueurs. J'ai eu une totale confiance en Pablo, on a plusieurs réunions. Le mois de janvier sera important pour approfondir ce qu'on fait à l’entraînement. La compatibilité avec le jeu de possession se fait à base de répétition, il faut aussi travailler la connexion dans le dernier tiers. »

Sampaoli annonce deux joueurs touchés par le Covid dans l'effectif de l'OM, ils ne seront pas dans le groupe pour le match contre Chauvigny dimanche #LiveConf — Le Phocéen (@lephoceen) December 31, 2021