OM : Sampaoli annonce une mauvaise nouvelle pour Milik

Milik blessé plus longtemps que prévu ? Les dernières nouvelles rapportées par Jorge Sampaoli ne sont pas rassurantes. En conférence de presse le coach olympien a fait un point sur les absents pour le déplacement à Montpellier ce dimanche soir (20h45) et a affirmé qu’Arkadiusz Milik devrait être absent « plus longtemps que prévu ».

Milik absent pendant encore 1 mois et demi ?

Touché au genou lors de la dernière journée de Ligue 1 face à Metz, l’attaquant polonais, indispensable la saison passée, ne fera pas son retour dans le groupe avant « un mois et demi » a déclaré Jorge Sampaoli. Le coach olympien va surement devoir composer avec Dario Benedetto et Cheikh Bamba Dieng ce week-end, à moins qu’il n’utilise un autre joueur en faux neuf, comme Dimitri Payet a pu l’être par le passé.

🎙Suivez en direct la 1ère conférence de presse 21/22 de @Ligue1UberEats avec @SteveMandanda et 𝗝𝗼𝗿𝗴𝗲 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗮𝗼𝗹𝗶 sur notre chaîne @TwitchFR 🔥🔵⚪️ — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 6, 2021