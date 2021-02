La priorité de l’OM pour remplacer André Villas-Boas se nomme Jorge Sampaoli, actuellement à l’Atletico Mineiro. La confirmation est signée Simone Rovera. « Aujourd’hui, il y a un premier choix pour le banc de touche de l’OM... C’est Jorge Sampaoli, a affirmé le journaliste italien sur la chaîne Téléfoot. L’OM étudie sérieusement comment faire venir le coach argentin. C’est la piste la plus chaude et la plus concrète. Les prochains jours seront décisifs. »

La C1 ferait saliver Sampaoli

La journée de lundi pourrait marquer un tournant dans la résolution de ce dossier épineux. De son côté, le technicien argentin serait intéressé par le challenge olympien mais il attendrait la fin de saison pour éclaircir son avenir. Le média brésilien UOL a fait un topo sur le sujet et affirme que le fait de pouvoir jouer la Ligue des champions joue beaucoup dans l’intérêt de l’ancien sélectionneur du Chili pour l’OM. « Il est optimiste le Sampa... » ironise le journaliste Nico Faure. Ou utopiste ?