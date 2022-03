OM : Sampaoli reprend ses supporters de volée avant Bâle

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

La crise de résultats

"Je crois que les moments d'exigence extrême où on doit gagner immédiatement apportent une pression. Si on ne gagne pas, cela génère une pression et une sorte de frustration dans un groupe jeune comme le notre. Contre Monaco, on a fait une bonne première période. Cela fait un an que je suis là, il y avait alors le feu à la Commanderie. On ne peut pas jouer avec la peur au ventre. L'important c'est de jouer sans peur. Personne ne m'importe, ni les joueurs, ni Sampaoli, ni le présidents, ni les supporters. Ce qui m'importe c'est l'OM et le fait que le club finisse le plus haut possible. Demain on a un gros match et il ne faut pas avoir peur. C'est une étape de formation pour les jeunes joueurs. On doit dépasser nos peurs."

Son état d'esprit et les moyens de se relever

"Je suis content, ce sont des moments qui me permettent d'apprendre pour trouver la solution. L'équipe a les outils pour trouver la solution. Il faut être plus déterminé. On est bon sur le terrain mais on manque dans les derniers mètres à la finition. Cela nous a manqué toute l'année. On a la possession et des occasions mais on ne marque pas. Ce manque de réussite à la finition doit changer et cela nous permettra d'aller loin dans la compétition."

Les sifflets et la colère des supporters

"Parfois des gens se sentent au-dessus du club. On était 11e quand je suis arrivé et là on a été 2e pendant presque toute la saison. C'est plutôt bon. On a besoin de ressentir du soutien populaire pour gagner et pas seulement quand on gagne. L'équipe est jeune et a connu beaucoup de changements. C'est important d'être uni. Il ne faut pas penser trop négativement. Il faut penser à ce qui est bon sur le club. Il faut réussir à être uni, peu importe qui est sur le terrain. Je sais qu'il y a des gens qui attendent l'échec et il faut leur donner tort.

