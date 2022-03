OM : moral, 4-4-2, recrues hivernales... Sampaoli avait des choses à dire avant le choc contre Monaco

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Le moral du groupe

« Je l'ai souvent dit, dans la société actuelle, on doit toujours se donner à fond, mais il y a toujours des hauts et des bas chez l'être humain. Depuis que je suis ici, on a toujours essayé d'être à la hauteur. Mais il y a de la fatigue. Cette semaine complète nous a permis de recharger les batteries avant la dernière ligne droite pour retrouver la meilleure version de l'équipe. »

L’aspect offensif décevant

« Je partage votre analyse. On a du mal à être dangereux offensivement. On doit essayer de retrouver ce sentiment offensif pour bousculer nos adversaires. On travaille pour retrouver ça. On est à la recherche d'autres solutions pour retrouver l'OM qu'on a pu voir dans les meilleurs moments. »

Le match contre Monaco

« Tous les matchs sont importants. Mais Monaco est une grande équipe, préparée pour la Ligue des champions et avec un gros budget. Notre réalité, c'est de savoir où on en est, mais je ne pense pas que ce soit un match décisif. Monaco sera à la lutte jusqu'au bout pour le haut du tableau. Mais ce n'est pas décisif car on aura d'autres opportunités de nous mesurer à des grandes équipes. »

Le 4-4-2

« On a essayé de jouer dans ce système contre Qarabag, avec Payet qui joue dans la partie haute du losange et des ailiers qui repiquent vers le centre. Contre Clermont, de la 18e à la 85e minute on a une bonne présence dans le camp adverse, il nous a manqué que la précision. Après, c'est toujours pareil, si on ne prend pas le but contre Troyes à la fin du match... C'est à nous de trouver la meilleure version de l'OM, il faut aussi être meilleur défensivement. Contre Angers, on était menés 2-0, ça aurait pu être le pire match de l'OM à domicile mais on a finalement profité des mauvais moments de l'adversaire. Le positionnement des joueurs sur le terrain dépend d'une stratégie, parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. »

Les recrues hivernales

« Depuis leur arrivée, il y a eu une évolution. Mais ils sont arrivés après une longue période d'inactivité. C'est compliqué pour nous de décider d'un onze de départ sans savoir s'ils ont réellement tout intégré, notre système etc. Le collectif est pour nous le plus important. »

Ses exigences

« On leur demande d'être meilleurs sur les détails collectifs. On leur demande aussi de voir les espaces entre les lignes pour être plus agressifs à la perte du ballon. Tout se joue dans les détails. »