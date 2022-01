OM : Mandanda, les recrues, le Mercato... le bras droit de Sampaoli avait des choses à dire avant Montpellier

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

La Coupe de France

"C'est une compétition très importante pour nous. On prend chaque match, en Ligue 1, en Coupe d'Europe ou en Coupe de France avec le plus de sérieux possible. Tous les matchs ont la même importance pour nous. On veut gagner. En Coupe de France, on veut aller le plus loin possible mais c'est le cas pour tout le monde. On veut gagner et jouer à fond pour essayer de gagner tous les matchs à venir."

Les résultats moyens à domicile

"Les statistiques le disent, on les regarde aussi. On prépare les matchs de la même manière à domicile ou à l'extérieur. On essaye de faire un peu attention en défense et d'être agressif face à l'adversaire. Cela marche un peu mieux à l'extérieur. On va essayer d'améliorer les résultats à domicile. Il faut aussi observer le style de jeu à l'extérieur et en Ligue 1 où il y a beaucoup de transition. On doit un peu corriger quelques détails pour changer les résultats au Vélodrome et équilibre les choses."

Lopez

"Pau Lopez a un peu de fièvre. On verra dans quelle condition il sera."

Mandanda

"Steve Mandanda est quelqu'un d'incroyable, avec une personnalité incroyable, sa volonté ou sa disponibilité. Il montre le meilleur à l'entraînement. J'attends toujours le meilleur de lui car il a montré qu'il en était capable."

Bakambu et Kolasinac

"Ce sont deux joueurs qui ont peu joué avant de venir. Je ne suis pas le préparateur physique de l'équipe mais Pablo Fernandez a travaillé avec eux avec beaucoup de professionalisme comme il le fait tout le temps. Ils se sont entraînés plus que les autres pour compenser ce manque de rythme parce que c'est difficile à retrouver si on ne joue. L'idée était de les faire se rapprocher au plus vite de leur meilleur niveau physique. On a la chance d'avoir deux joueurs qui ont de l'envie et demandent à s'entraîner. Ils sont attentifs à cela et Pablo est exigeant avec eux. On l'a vu avec Bakambu mais on a la sensation que les bons résultats aident à s'intégrer dans un nouveau système avec de nouveaux partenaires. Quand les résultats vont dans le bons sens c'est plus simple."

Le mercato hivernal

"Je ne sais pas si Pablo Longoria l'écoute même si j'ai l'impression car ils sont en constante communication. On a aussi les bons résultats pour penser que oui. Si les résultats sont bons on pense que tout marche. Lors de la conférence de presse précédente où je suis venu on parlait de Gerson sur son adaptation rapide. On pense que tous les joueurs qui viennent sont de bons joueurs mais certains s'adaptent plus vite que d'autres. Cela dépend de plusieurs facteurs. Ce sont de bons joueurs et quand les résultats sont bons cela donne un peu une osmose et cela favorise l'adaptation des nouveaux joueurs."

