OM : Sampaoli annonce la titularisation de Mandanda face à Reims et fait son mea-culpa sur Harit

Le point médical

"Cédric Bakambu a une petite gêne au genou, on va voir comment ça évolue demain mais ça l'a gêné aujourd'hui. Cengiz Ünder sera là aussi. Pour tous les autres joueurs, il n'y a rien à signaler, à part bien sûr, une fatigue logique 48 heures après le match. Il faut faire attention car on a un calendrier chargé."

Mandanda titulaire face à Reims ?

"L'idée est de répéter le même format que contre le PAOK Salonique."

Amine Harit

"Les entraîneurs, on a tellement d'obligations et de besoins, l'urgence de gagner est tellement grande, qu'on n'attend pas des joueurs qui ont quelques matchs insuffisants. C'est ma responsabilité de ne pas avoir profité d'Amine Harit à certains moments. Quand on l'a choisi, on savait ce qu'on attendait de lui et je n'ai pas eu la patience pour accepter quelques erreurs qu'il a pu faire dans certains matchs et ça l'a éloigné de l'équipe. Peu de joueurs dans le monde créent autant de déséquilibres que lui. Evidemment, depuis qu'on l'a fait signer on espère qu'il va rester longtemps. Je n'ai pas eu la patience pour profiter de lui plus tôt, mais désormais j'espère en profiter beaucoup."

Guendouzi

"Il a un ADN très compétitif, il veut tout le temps gagner. Mais au-delà de ça, il a montré récemment une grande capacité dans le jeu qui nous permet d'avoir une très bonne évolution sur le terrain. Il donne le rythme du jeu, qui permet d'être beaucoup plus précis au moment de prendre des décisions. Je crois que c'est le joueur typique qui a un plafond indéfini. Il va continuer de progresser, on découvrira ses limites avec le temps. Il est clé pour nous, par son énergie et ses qualités footballistiques."

Pour résumer L'entraîneur de l'Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli, a tenu ce vendredi son point presse à deux jours du déplacement sur la pelouse du Stade de Reims, en clôture de la 34e journée de Ligue 1.

Fabien Chorlet

Rédacteur