OM : Sampaoli droit dans le mur, deux experts l'avaient vu venir

Les langues se délient. Et comme souvent quand cela se passe mal. Certes, l'OM a connu pire et vise plus que jamais le top 3 en fin de saison. Mais au lendemain de la défaite face à Clermont au Vélodrome, et des critiques qui fusent sur Jorge Sampaoli, d'anciens joueurs estiment que le mal remonte à plusieurs mois.

Eric Di Meco, sur RMC : "Ce qu’il s’est passé contre Clermont, on le sent venir depuis un bon moment. On fait des débats depuis la fin d’année dernière sur le jeu proposé par l’OM. Et notamment cette difficulté à mettre des buts. On s’est posé des questions sur l’animation, le positionnement des joueurs. L’OM n’a joué que deux fois de suite avec la même équipe cette saison. Après huit mois de compétition, ce n’est pas normal qu’il n’y ait pas une équipe type, avec une animation forte. Pour appréhender un sprint final, il faut avoir tes meilleures armes. Et ça passe par une équipe qui a l’habitude de jouer ensemble."

L'ancien attaquant du PSG, Mickaël Madar, dans des propos retranscrits par FootballclubdeMarseille, n'est pas plus tendre. Bien au contraire. "C’est vrai que Sampaoli est assez déroutant dans ses choix d’équipes, dans son comportement, ses causeries… Les conférences de presse aussi. Il met des joueurs à des postes incroyables. Il appelle ça des positions hybrides. Quand je vois Kamara en début de saison, Rongier qu’il a suppléé au poste de latéral droit-milieu de terrain. Je vois Gerson qui joue latéral gauche en fin de match. Payet en tant que numéro 9 alors qu’il y a un avant-centre qui marque des buts. C’est vrai que c’est déroutant."