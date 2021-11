OM : Sampaoli et Milik déjà tournés vers la Ligue Europa Conférence !

Zapping But! Football Club Olympique de Marseille : La question de la semaine

Troisième de son groupe en Ligue Europa, l'OM ne peut plus rattraper Galatasaray et la Lazio de Rome. Piégé par ses matchs nuls à répétition, Marseille a donc été sorti à sa première défaite. Malgré tout, il en faut plus pour casser la motivation du double buteur Arkadiusz Milik.

« Je ne sais pas si la Conférence League est un objectif désormais. Je suis un footballeur et mon objectif est toujours de gagner les matchs que je dispute. Si on gagne contre Moscou, on aura une chance de disputer la Conference League », a rappelé le buteur polonais face aux médias.

« La Conférence League ? Peu importe la Coupe d'Europe qui se présente... »

Le discours était identique chez Jorge Sampaoli, tourné vers l'avenir : « C'est clairement une déception d'être éliminé. Nous avons perdu la qualification dans les matchs précédents qui nous ont forcé à devoir venir gagner ici dans un scénario très compliqué. Le plus important pour ce groupe jeune est désormais de penser à demain et continuer à se construire. Sinon le projet ne pourra pas fonctionner. La Conférence League ? Peu importe la Coupe d'Europe qui se présente à nous, nous voudrons la jouer. Mais nous devrons nous ameliorer. Nous ne pouvons pas offrir à chaque match des situations comme celles d'aujourd'hui ».

