OM : Sampaoli lâché par l’un des siens, l’étau se resserre !

L’OM et Jorge Sampaoli perdent l’un des hommes forts de la saison passée. Tout juste après avoir repris l’entraînement avec ses joueurs, pour préparer la saison et notamment la participation de Marseille à la Ligue des Champions, Jorge Sampaoli a été abandonné par son adjoint, Iñigo Dominguez, qui l’épaulait et le conseillait depuis son arrivée à l’OM en mars 2021, explique La Provence.

Le quotidien régional ajoute que le technicien espagnol, qui avait déjà travaillé avec Jorge Sampaoli par le passé (au FC Séville et au Chili), va maintenant s’envoler pour le Qatar pour devenir le numéro deux de Juan Manuel Lillo à Al Sadd. L’entraîneur de l’OM voudrait maintenant un nouvel adjoint pour le remplacer mais ce ne serait pas gagné pour l’instant.

🗞 L'adjoint de Sampaoli, Iñigo Dominguez a décidé de donner une nouvelle orientation à sa carrière. Il va seconder Juanma Lillo à Al Sadd au Qatar 🇶🇦.



