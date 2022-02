OM : Sampaoli met des mots sur les soucis marseillais... et persiste dans sa gestion de Milik

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Sur l'état des troupes

« Il y a plus de fatigue émotionnelle que physique. On a réussi à se qualifier avec un gros écart, donc l'état d'esprit est bon. On verra l'état de chacun après l'entrainement aujourd'hui ».

Sur le tirage de Ligue Europa Conférence

« Concernant Bâle, c'est une équipe jeune, qui joue bien, je les connais car on a analysé leur match contre Qarabag ».

Sur le turn-over des gardiens

« Il y a une concurrence saine entre Mandanda et Pau (Lopez). J'étais content de voir Steve heureux. Avec cette régularité, on a la possibilité de faire des turn-over entre les deux ».

Sur l'irrégularité de l'OM

« Il y a un argument défensif à prendre compte, on l'a fait à Qarabag, comme on l'a fait à Lens, Nantes ou Strasbourg. Ça permet d'être plus regroupé pour avoir plus d'aide. Quand l'équipe est en bloc elle défend très bien. Sans aide, elle devient vulnérable ».

Sur le cas Milik et sa gestion

« Quand je choisis mon 11, je recherche l'aspect collectif, pas les statistiques de chacun. Je pense que le meilleur poste de Payet c'est numéro 9. Avec Milik on a un bon finisseur sur le terrain, mais ce n'est pas un assemblage de pions ».

Sur l'angoisse du Vélodrome

« On a cette obligation de gagner au Vél, on rentre sur le terrain avec un poids, donc on perd un peu la tête car on veut répondre au public qui nous soutient. On doit être plus patient au Vélodrome, on l'est un peu plus à l'extérieur ».

Sur la nécessité de faire mieux

« L'exigence autour de l'OM a de l'influence. Notre équipe est jeune mais on a des grosses responsabilités. L'importance est de gagner, on ne regarde pratiquement plus le contenu. Qarabag a joué un bon football sans penser aux résultats. Il va falloir être meilleur dans le sprint final ».

Son dogme pour l'OM face aux critiques

« Je sais qu'après une défaite, on se posera des questions sur mes choix. Je sais que je ne peux pas être d'accord avec tout le monde, mais j'essaye d'être le plus honnête possible ».

Retranscription : compte Twitter du Phocéen et de Football Club de Marseille