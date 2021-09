OM : Sampaoli met en garde ses troupes avant le coup d'envoi de l'Europa League

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Ce soir, l'OM affronte le Lokomotiv à Moscou pour lancer sa campagne européenne. Un premier adversaire redoutable, invaincu à domicile en 2021 mais aussi dans son championnat cette saison. Interrogé en conférence de presse sur les cadences infernales, qui vont par exemple voir son équipe enchaîner trois matches en six jours (Lokomotiv ce soir, Rennes dimanche, Angers mercredi), Jorge Sampaoli s'est montré très clair sur la grosse rotation qui attend ses joueurs.

« Il faut représenter le club de la meilleure façon. On va jouer tous les trois jours. Ce sera difficile de tenir le rythme, et les rotations seront nécessaires. L'adversaire est difficile. On souhaite tout de même que l'OM soit protagoniste de chaque match. Nous allons aussi jouer contre Rennes et Angers, après Moscou. Il faut bien gérer l'enchaînement des matchs, pour garder un bon rendement. Il faut bien savoir qui sont les joueurs capables de maintenir le rythme, ou ceux qui auront besoin de repos. Il ne faut pas perdre en qualité collective. »

Sampaoli annonce la couleur concernant le turn over !https://t.co/zQQqPWGOr3 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 15, 2021