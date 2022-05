OM : Sampaoli met la pression sur Longoria et McCourt pour le mercato estival

Zapping But! Football Club OM - INFO BUT! : le dossier Saliba est déjà lancé !

Présent ce vendredi à deux jours du déplacement sur la pelouse de Lorient, pour le compte de la 36e journée de Ligue 1, l'entraîneur de l'OM, Jorge Sampaoli, a mis un coup de pression sur Pablo Longoria et Franck McCourt pour le mercato estival, dressant la feuille de route de la saison prochaine.

"La Ligue des Champions doit générer un plus fort investissement"

"Il faudra voir avec la fin de saison et l'ambition de l'OM, pas la mienne. Chaque personne va analyser cela différemment. Est-ce que cet effectif pouvait jouer autant de matche ? Il y aura un bilan fait par le staff et par les dirigeants et, de là, il y aura une décision prise par le propriétaire pour voir où il veut aller. La Ligue des Champions doit générer un plus fort investissement. La réalité : c'est où veut aller l'OM à l'avenir ? Dans quel type d'eau veut-on naviguer avec ce club ? Où va-t-on et avec quoi ? C'est tout cela qu'il faudra voir."

Fabien Chorlet

Rédacteur