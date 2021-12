OM : Sampaoli ne veut aucun relâchement face à Reims et évoque l'avenir de Mandanda

Zapping But! Football Club Lokomotiv Moscou, Rennes - OM : Les briefs d'avant match

Prendre Reims au sérieux

« Tous les entraîneurs doivent s’assurer que tous les joueurs sont concentrés à 100%. On a la possibilité de finir l’année à la 2e place. Un joueur doit prendre du plaisir à jouer avec le maillot et se dire que c'est plus important que d'avoir du repos. Une fois leur carrière terminée, ça leur manque. Aucun match ne doit être pris à la légère. »

L’efficacité, le problème de tous les Olympiens

« Le plus important pour Luis Henrique et pour les autres offensifs c’est de terminer les actions. Il est encore jeune. Ses derniers matchs vont peut-être l’aider à se rapprocher du onze de départ. Le plus important est le début de saison. On a vu une équipe avec beaucoup de fraîcheur. On a vu que les adversaires se sont ensuite adaptés à notre jeu. Le pire match est celui face à Lille. Le manque de tranchant a apporté une confusion. »

La CAN, ses besoins au mercato… et Mandanda

« Il y a cette possibilité que Bamba Dieng et Pape Gueye partent à la Coupe d’Afrique des Nations en janvier. Le club connaît mon analyse sur ce qu’il va se passer en seconde partie de saison. Pour le mercato, nous verrons en fonction du budget du club. L’avenir de Mandanda ? C’est à lui de répondre à cette question. Il ne m’a rien dit. Pour l’équipe, on pense qu’il y a quelques corrections à faire. On doit répondre aux exigences des supporters. Je lie ces exigences à mes demandes. Il nous faudrait 2-3 joueurs." »

Pas de recommandations à ses joueurs pendant la trêve

« Il n’y a pas de demande de ma part quand on a des trêves internationales. Ils doivent juste se souvenir qu’il faudra très vite être compétitif à nouveau. »

Sampaoli : « luis Henrique comme les autres joueurs offensifs doivent être décisifs » pic.twitter.com/tCflIBn094 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 21, 2021