OM : accord total pour Sampaoli, présent sur le banc contre l’OL ?

Jorge Sampaoli a perdu les pédales hier soir. Pour son avant-dernier match avec l'Atlético Mineiro, l'entraîneur argentin s'en est pris à l'arbitre qui avait sifflé un penalty pour Recife. L’intéressé s'est avancé vers la surface de réparation, s'est rapproché de l'arbitre et a récolté un carton rouge. Avant que Recife n'égalise (2-2, 88e). Ses hommes ont arraché la victoire (3-2, 90e + 8) ce qui n'a pas empêché ensuite une altercation entre les deux staffs dans le couloir des vestiaires.

Dernier match jeudi pour Sampaoli à Mineiro

Sur une séquence explosive déjà évoquée, on peut notamment voir un échange de coups dont l’origine n’est pas très claire. Ce serait l’adjoint de Sampaoli et non ce dernier qui en serait l’auteur. Aux dernières nouvelles, l’intéressé fera partie de son staff pour débarquer à l’OM. La signature pourrait être effective avant le choc de dimanche contre l’OL, peut-être dès vendredi au lendemain de son dernier match contre Palmeiras.

L’OM veut faire le point avec Larguet et son staff

« Ils ont trouvé un accord total jusqu’en juin 2023. Sampaoli est donc le prochain entraîneur du club phocéen, assure RMC Sport. La date d’arrivée n’est pas définitive, ce pourrait être dès cette fin de semaine, même si ce n’est pas acté. L’OM veut faire le point avec Nasser Larguet et son staff. Sampaoli et ses adjoints doivent organiser leur arrivée et la prise en main de l’effectif. Pas encore certain qu’il sera sur le banc pour OM-OL dimanche. » L’hypothèse grandit néanmoins.